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Öğrencilere Çevre ve Dalış Eğitimi

Öğrencilere Çevre ve Dalış Eğitimi
30.06.2026 11:14
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İzmir'de öğrenciler atık toplayarak dalış deneyimi yaşadı, çevre farkındalığı artırıldı.

İzmir'de çevre eğitimi programını tamamlayarak atık toplayan öğrencilerin karne hediyesi, su altı dünyasının keşfi oldu.

Karaburun Dalış Merkezi eğitmeni Arzu Arslan, Dünya Çevre ve Dünya Okyanus günleri dolayısıyla Karşıyaka Eren Şahin Eronat Ortaokulu öğrencilerine atıkların deniz ve deniz canlılarına etkileri konusunda çevre eğitimi verdi.

Dalış deneyimini öğrencilerle buluşturmak isteyen ve çocuklarda çevre farkındalığını geliştirmek amacıyla etkinlik yapmaya karar veren Arslan, uluslararası çevre eğitim programını çevrimiçi tamamlayan ve atık toplayan öğrenciler arasından kurayla belirlenecek 2 öğrenciye ücretsiz dalış yaptıracağını duyurdu.

Su altını merak eden öğrencilerin okul çevresindeki atıkları toplayıp çevrimiçi eğitim programını tamamlamasının ardından 300 öğrenci arasından yapılan çekilişte 2 öğrenci tüplü, 4 öğrenci de deniz kızı dalışı hakkı kazandı.

Öğrenciler, Karaburun Dalış Merkezi eğitmenleri eşliğinde temel eğitim aldıktan sonra Karaburun ilçesi Bodrum Koyu'nda dalış gerçekleştirdi.

Renkli deniz yaşamını yakından gözlemleyen çocuklar unutamayacakları bir deneyim yaşadı. Dalış sırasında da su altındaki atıkları toplayan öğrenciler, deniz yaşamının korunmasına katkıda bulundu.

"Güzel bir karne hediyesi oldu"

Etkinliği organize eden Arzu Arslan, AA muhabirine, öğrencilerle unutulmaz bir an yaşadıklarını söyledi.

Eğitimlerin etkinliklerle pekiştiğine inanan Arslan, "Öğrencilere plastik atıkların denizlere, denizlerdeki canlılara verdiği zararı anlattım. Teoride anlattık ancak insan tanıdığını sever ve sevdiğini korur diyerek onları su altında gerçeklikle buluşturmak istedim. Onlara da güzel bir karne hediyesi oldu. İleride yaşadıklarını diğer arkadaşlarına anlatarak bu farkındalığı daha fazla kişiye yayabilirler." diye konuştu.

Arslan, plastik atıkların doğada uzun yıllar yok olmadığına dikkati çekerek, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Denizleri koruyacak olanlar da onlar. Çevreye attığımız her atık, dönüp dolaşıp sofralarımıza kadar gelebiliyor. Bu anlamda da kampanya ve eğitimlerle onları bilinçlendirmeye, farkındalığı artırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaburun Dalış Merkezinin sahibi ve dalış eğitmeni Hamdullah Aras, geleceğin çocukların elinde olduğunu belirtti.

Çocukların ilk kez dalışla tanıştığını aktaran Aras, "Onları dalışta mutlu görmek, çevreye sahip çıkmaları, bizim açımızdan da çok güzel bir şey." dedi.

"Canlılara zarar vermemeliyiz"

Öğrencilerden Yağız Süllü, tüplü dalış yapıp suyun altındaki balıkları gördüğünü anlatarak, eğlenceli ve heyecan verici bir deneyim yaşadıklarını dile getirdi.

Duru Erdemir ise deniz canlılarına yakından tanıklık etmenin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Bir sürü balık gördüm. Bir sürü hayvanla birlikte yüzdüm. Suda birkaç poşet gördük. Onları da topladık, denizler kirlenmesin, hayvanlar zarar görmesin, daha temiz bir dünyamız olsun diye. İnsanlar çevreye o kadar fazla atık atıyor ki denizde bile bir sürü geri dönüştürülebilen atık oluyor. Hiç atmamalıyız aslında. Hiç atmayarak çevremizi daha temiz tutarız. Canlılara zarar vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Deniz kızı dalışı yapan Defne Futacı ise keyifli zaman geçirdiğini söyledi.

Kaynak: AA

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