Öğrencilere Müze Gezisi Düzenlendi

Samsun'un Asarcık ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik müze gezisi düzenlendi.

Gezi kapsamında öğrenciler, Samsun Müzesi'ni ziyaret ederek eserleri inceledi.

Ziyarette çocuklara laboratuvarlar, kitap kafe, restoran, misafir sergi salonu ve konferans salonu gibi bölümler hakkında da bilgi verildi.

Müzede öğrenciler, Amisos Hazineleri başta olmak üzere birçok tarihi eseri yakından inceleme fırsatı buldu.

Yetkililer, gezilerle öğrencilerin tarih ve kültür bilincinin geliştirilmesinin amaçlandığını belirtti.