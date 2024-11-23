Öğrencilerin Hayalleri Fotoğraflandı

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Çankırı'da bir öğretmen, öğrencilerinin hayallerindeki mesleği fotoğraflarıyla buluşturdu.

Çerkeş Atatürk İlkokulu 2-A sınıfı öğretmeni Sinem Tarhan, öğrencilerine gelecekte hangi mesleği seçecekleri yazmalarını istedi.

Sinem öğretmen, daha sonra bir program yardımıyla bilgisayarda öğrencilerin yüzlerini istedikleri mesleği temsil eden üniformaların üzerine yerleştirdi.

Hazırladığı görsellerin çıktısını alarak öğrencilerine hediye eden Sinem öğretmen, yaşadıkları mutluluğu kayda aldı.

Sinem öğretmen, öğrencilerine hediye ettiği fotoğrafların arkasına da "Hangi mesleği seçersen seç hakkıyla, dürüstçe yap. Her zaman yanındayım." notunu düştü.