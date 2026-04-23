Öğrencilerle Kariyer Günü

Sinop'un Durağan ilçesinde Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, öğrencilerle bir araya geldi.

Durağan Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "Kariyer Günü" etkinliğine katılan Ermiş, öğrencilerle yöneticilik tecrübelerini ve hedeflerini paylaştı.

Ermiş, burada yaptığı konuşmada, daha önce birçok platformda konuşma yapmasına rağmen gençlerin karşısında ayrı heyecan duyduğunu söyledi.

Öğrencilere her şeyden önce iyi insan olmaları tavsiyesinde bulunan Ermiş, belediye olarak ilçeye kazandırmayı hedefledikleri projeler hakkında da bilgi verdi.

Özellikle kütüphane ve etüt eğitim merkezi projelerinin kendisini heyecanlandırdığını belirten Ermiş, "İnşallah belediye olarak Karadeniz Bölgesi'nin en güzel kütüphanelerinden birini ilçemize kazandıracağız." dedi.

Ermiş, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.