Öğretici, 8 Ekim'deki KPDK'da kamu çalışanları ve emekliler için icraat masası istedi - Son Dakika
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Öğretici, 8 Ekim'deki KPDK'da kamu çalışanları ve emekliler için icraat masası istedi

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Öğretici, 8 Ekim\'deki KPDK\'da kamu çalışanları ve emekliler için icraat masası istedi
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Kamu çalışanları ve emeklilerin taleplerini BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, 8 Ekim'deki KPDK öncesinde açıkladı. Öğretici, memurlara da ikramiye ve tediye hakkı tanınmasını ve KPDK'nın hakların iade edildiği icraat masası olmasını istedi.

(ANKARA) - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, 8 Ekim 2026'da "Kamu Personel Sistemine İlişkin Düzenleme İhtiyacı Bulunan Hususlar" gündemiyle toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu öncesinde kamu çalışanları ve emeklilere ilişkin taleplerini açıkladı. Öğretici, KPDK toplantısının "temennilerin konuşulduğu değil, hakların iade edildiği icraat masası" olması gerektiğini ifade etti.

BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, 8 Ekim'de yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı öncesinde açıklama yaptı.

Kamu çalışanlarının ve emeklilerin yıllardır çözülemeyen sorunlarının artık temenni cümleleriyle geçiştirilemeyeceğini belirten Öğretici, "Kamu çalışanlarının ve emeklilerinin kaybedecek vakti kalmamıştır" dedi.

BASK'ın öncelikli taleplerini sıralayan Öğretici, kamu işçilerine ödenen ikramiye ve tediye haklarının memurlara da tanınmasını, tüm kamu görevlilerine yılda iki kez ikramiye ödenmesinin yasal güvenceye bağlanmasını istedi.

Memurların sendika üyeliği ve istifa işlemlerinin de işçilerde olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılabilmesi gerektiğini belirten Öğretici, seyyanen zam dahil tüm ek ödemelerin emekli keseneğine tabi tutulmasını ve emeklilerin hak kayıplarının önlenmesini talep etti.

Personel sistemindeki ücret dengesizliğinin de giderilmesi gerektiğini vurgulayan Öğretici, "8 Ekim'deki KPDK toplantısının sadece temennilerin konuşulduğu değil, hakların iade edildiği icraat masası olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Mehmet AlperPolitikaGüncelKamuSon Dakika

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