Öğretmen Çiğdem Karagülle\'nin Cenazesi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

05.04.2026 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boğulma tehlikesi sonrası hayatını kaybeden öğretmen Çiğdem Karagülle toprağa verildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Çiğdem Karagülle toprağa verildi.

Önceki gün Yeşilyurt ilçesindeki büyükşehir belediyesine bağlı yaşam ve spor merkezindeki havuzda boğulma tehlikesi geçiren ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çiğdem Karagülle (45), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karagülle için Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törene ailesi, Vali Seddar Yavuz, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, CHP İl Başkanı Barış Yıldız, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Karagülle, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden MESTON'dan yapılan açıklamada, konuyla ilgili adli ve idari incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Karagülle'ye ilk müdahalenin görevliler tarafından havuzda yapıldığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Edinilen ilk bilgilere göre, Sayın Karagülle'nin epilepsi hastası olduğu ve daha önce de bu rahatsızlığına bağlı nöbetler geçirdiği öğrenilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari incelemeler çok yönlü olarak devam etmektedir."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 07:12:58. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.