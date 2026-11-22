Öğretmen cinayetinde Hamit Ökten tutuklandı, K.G. adli kontrolle serbest kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hamit Ökten tutuklandı. Öğretmen Yasin Demir'in bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili K.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI
Öğretmen Yasin Demir'in bıçaklanarak öldürüldüğü olayın şüphelileri Hamit Ökten ve K.G., Alanya Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgu ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hamit Ökten tutuklandı, K.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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