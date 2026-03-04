Öğretmen Fatma Nur Çelik, Konya'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Öğretmen Fatma Nur Çelik, Konya'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

04.03.2026 14:55
Çekmeköy'de öğrencisinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik, Konya'da defnedildi.

Taner Özay

(KONYA) - İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Çelik için Selçuklu ilçesinde bulunan Parsana Büyük Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından öğretmenin naaşı, dualar eşliğinde Musalla Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine merhum öğretmenin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Konya protokolü, meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Eğitim camiasını derinden sarsan olayın ardından düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı.

Kaynak: ANKA

