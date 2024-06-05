Öğretmen Heimlich manevrasıyla öğrencisini kurtardı - Son Dakika
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Öğretmen Heimlich manevrasıyla öğrencisini kurtardı

Adana'da bir öğretmen, soluk borusuna kraker kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, öğretmenin sağlık eğitimi aldığı belirtildi. Öğretmen, başarı belgesiyle ödüllendirildi.

05.06.2024 12:20
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ADANA'da öğretmen Ümit Durmaz, soluk borusuna kraker kaçması nedeniyle nefes alamayan 10 yaşındaki öğrencisi Muhammet Ali Demirtaş'ı Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Olay, önceki gün Yüreğir ilçesi Karacaoğlan İlkokulu'nda meydana geldi. Bahçede oyun oynayan 4'üncü sınıf öğrencisi Muhammet Ali Demirtaş'ın soluk borusuna çubuk kraker kaçtı. Krakeri çıkaramayınca nefes alamayan çocuk, panikle sınıf öğretmeni Ümit Durmaz'ın yanına koştu. Durumu fark eden Durmaz, Heimlich manevrasıyla Demirtaş'a müdahale etti. Manevrayla birlikte çocuğun soluk boğazındaki kraker dışarı atıldı. Yaşanan anlar okulun güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Öğretmeni tarafından sağlık merkezine götürülen Demirtaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hayat kurtaran öğretmen Ümit Durmaz'ın Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği öğretmenler için ilk yardım kursuna katıldığı bildirildi.

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu da öğretmen Ümit Durmaz'a başarı belgesi verip, sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımı yaptı.

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Adana, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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