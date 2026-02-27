Öğretmen Kaza Kurbanı Oldu

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Zonguldak'ta görevine yeni atanan öğretmen Melike Arıkan (27), akü takviyesi yapılan 35 CFV 074 plakalı hafif ticari aracın hareket edip çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü M.F.C. (74), sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,
