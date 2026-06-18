Öğretmen Seminerleri Çevrim İçi Olacak - Son Dakika
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Öğretmen Seminerleri Çevrim İçi Olacak

18.06.2026 00:29
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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin seminerlerini 29-30 Haziran tarihlerinde çevrimiçi yapacağını açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği mesleki çalışma seminerlerinin çevrim içi yapılacağını açıkladı.

Okullarda 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran Cuma günü karne dağıtımıyla tamamlanacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek 29-30 Haziran tarihli mesleki çalışmalar için program hazırlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca söz konusu mesleki çalışma programının Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformu üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilmesine karar verildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yönetici ve öğretmenler, '2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri'ni 5 Temmuz Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. 2026 Haziran dönemi mesleki çalışma semineri, 'Bağımsızlık (Bağımlılık) ve Aile' ile 'Dijital Çağ ve Aile' konularında hazırlanan eğitim içeriklerinden oluşuyor.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Koruyucu Aile Günü, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmen Seminerleri Çevrim İçi Olacak - Son Dakika

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