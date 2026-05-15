Öğretmen Yer Değişikliklerinde Kontenjan Sorunu
15.05.2026 16:25
Eğitim Gücü Sen Başkanı Özat, öğretmenlerin il dışı tayin taleplerinin karşılanması gerektiğini belirtti.

EĞİTİM ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) Genel Başkanı Oğuz Özat, öğretmenlerin il dışı yer değişikliği sürecinde yaşanan kontenjan sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, yaptığı yazılı açıklamada, "2026 yılı il dışı öğretmen atamalarında birçok branşta, doğu ve güneydoğu illeri dahil olmak üzere boş norm kadroları atamaya açılmadı. Öretmenler ciddi mağduriyet yaşamaktadır. Yıllardır il dışı tayin bekleyen çok sayıda öğretmen aile bütünlüğü, yaşam düzeni ve mesleki motivasyon açısından büyük mağduriyet yaşamaktadır. Özellikle zorunlu hizmet bölgelerinde uzun yıllar görev yapan öğretmenler artık yer değişikliği taleplerinin karşılanması gerektiğini ifade etmektedirler. Bakanlık ve Personel Genel Müdürlüğü ile süreçle ilgili görüştük. Özellikle öğretmenlerin emekliliği teşvik edilmelidir. Bugün öğretmenler emekli olamıyor, diğer öğretmenlerimiz ise boş norm olmasına rağmen tayin isteyemiyor. Rehberlik alanında da norm kadroları açılmadı. Rehberlik normunun tayin sürecine yetişmesi için yoğun mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu konuda yalnız bırakılıyoruz. Önümüzdeki atama döneminde sorunun çözülmesini temenni ediyoruz. Birçok il ve okulda boş norm bulunmasına rağmen kadroların il dışı atamaya açılmaması sorunu büyütmektedir. Yıllarca zor bölgelerde görev yapan öğretmenler talep ettikleri illere tayin isteyememektedir. Öğretmenlerin yer değişikliği hakkı daha fazla ertelenmemelidir. Milli Eğitim Bakanlığımıza çözüm çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

