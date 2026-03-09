MALATYA'da okulda boğazına şeker takılan 3'üncü sınıf öğrencisi Eymen Kaplan'ı, öğretmeni Çetin Yahşi Heimlich manevrası ile kurtardı.
Olay, Yakınca Mahallesi'ndeki Yakınkent Borsa İstanbul İlkokulu'nda meydana geldi. Teneffüste Eymen Kaplan'ın boğazına şeker takıydı. Nöbetçi öğretmen Çetin Yahşi, hemen Eymen'e müdahale etti. Yahşi, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencisini kurtardı.
O anlar okulun güvenlik kameralarına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Öğretmenden Hayat Kurtaran Müdahale - Son Dakika
