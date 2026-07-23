Öğretmene Şiddet Davası: 2 Yıl 3 Ay Hapis İstemİ

İstanbul Büyükçekmece'de özel bir eğitim merkezinde öğrenme güçlüğü bulunan 9 yaşındaki erkek çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanan öğretmen hakkında 2 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece'deki bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören B.B.T'ye sanık İbrahim Halil Kağa (31) tarafından şiddet uygulandığı belirtildi.

İddianamede, çocuğun babası müşteki İ.T, mağdur ve sanığın beyanlarına yer verildi.

İ.T. beyanında, geç algılama problemi olan oğlunun hareketlerinde son zamanlarda değişiklik fark ettiğini, çocuğunun okula gitmek istemediğini söyledi.

Olay günü okula götürdüğü çocuğunun "Baba ben okula giderim ama sen kapının önünde beni bekleyeceksin" demesi üzerine oğlunun şiddet gördüğünden şüphelenerek sınıfı görebileceği şekilde pencere kenarına geçtiğini belirten baba, sanık öğretmenin oğluna tokat attığını gördüğünü ve bu anları videoya çektiğini anlattı.

Baba İ.T, sonrasında öğretmeni uyardığını ve emniyete giderek şikayetçi olduğunu kaydetti.

Mağdur çocuk B.B.T. de öğretmeninin kendisine kötü davrandığını, kafasını masaya vurduğunu ve duvara çarptığını, boğazını tutup çenesini ittiğini anlattı.

Sanık İbrahim Halil Kağa da yaklaşık 7 yıldır özel eğitim öğretmenliği yaptığını belirterek, yaklaşık 7 aydır öğrencisi olan mağdurun ağır zihinsel engelinin bulunduğunu söyledi.

Olay günü ders verdiği sırada mağdurun sürekli dışarıya baktığını belirten Kağa, şöyle devam etti:

"Ne olduğunu sorduğumda 'Orada kesik baş var' dedi. O tarafa bakınca hızlıca kaçan birinin olduğunu gördüm, ancak mağdurun babası olduğunu anlamadım. Mağdurun krize girmemesi için odağını toplamaya çalıştım. Kontrol etmek için çocuğa yaklaştım ve ağzını kapatmak istedim. Bu sırada elim sert bir şekilde çenesine çarptı. Ardından derse devam ettik. Yaklaşık 5 dakika sonra müşteki geldi, videoyu izlediğimde çocuğun babası olduğunu anladım. Çocuğu darbetmedim."

Büyükçekmece Adli Tıp Şube Müdürlüğünce hazırlanan raporda da çocuğun vücut dokunulmazlığının ihlali niteliğinde travmatik eyleme maruz kaldığı, yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir nitelikte olduğu, yaşı itibarıyla beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, incelenen video kaydına göre, sanığın çocuğu boynundan tuttuğu ve masaya bastırdığı, sonrasında da çenesine vurduğu belirtilerek, sanığın beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık İbrahim Halil Kağa'nın "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama" suçundan 9 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, gönderildiği Büyükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.