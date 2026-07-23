Öğretmene Şiddet Davası: 2 Yıl 3 Ay Hapis İstemİ - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğretmene Şiddet Davası: 2 Yıl 3 Ay Hapis İstemİ

23.07.2026 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de 9 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan öğretmene 2 yıl 3 ay hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Büyükçekmece'de özel bir eğitim merkezinde öğrenme güçlüğü bulunan 9 yaşındaki erkek çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanan öğretmen hakkında 2 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece'deki bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören B.B.T'ye sanık İbrahim Halil Kağa (31) tarafından şiddet uygulandığı belirtildi.

İddianamede, çocuğun babası müşteki İ.T, mağdur ve sanığın beyanlarına yer verildi.

İ.T. beyanında, geç algılama problemi olan oğlunun hareketlerinde son zamanlarda değişiklik fark ettiğini, çocuğunun okula gitmek istemediğini söyledi.

Olay günü okula götürdüğü çocuğunun "Baba ben okula giderim ama sen kapının önünde beni bekleyeceksin" demesi üzerine oğlunun şiddet gördüğünden şüphelenerek sınıfı görebileceği şekilde pencere kenarına geçtiğini belirten baba, sanık öğretmenin oğluna tokat attığını gördüğünü ve bu anları videoya çektiğini anlattı.

Baba İ.T, sonrasında öğretmeni uyardığını ve emniyete giderek şikayetçi olduğunu kaydetti.

Mağdur çocuk B.B.T. de öğretmeninin kendisine kötü davrandığını, kafasını masaya vurduğunu ve duvara çarptığını, boğazını tutup çenesini ittiğini anlattı.

Sanık İbrahim Halil Kağa da yaklaşık 7 yıldır özel eğitim öğretmenliği yaptığını belirterek, yaklaşık 7 aydır öğrencisi olan mağdurun ağır zihinsel engelinin bulunduğunu söyledi.

Olay günü ders verdiği sırada mağdurun sürekli dışarıya baktığını belirten Kağa, şöyle devam etti:

"Ne olduğunu sorduğumda 'Orada kesik baş var' dedi. O tarafa bakınca hızlıca kaçan birinin olduğunu gördüm, ancak mağdurun babası olduğunu anlamadım. Mağdurun krize girmemesi için odağını toplamaya çalıştım. Kontrol etmek için çocuğa yaklaştım ve ağzını kapatmak istedim. Bu sırada elim sert bir şekilde çenesine çarptı. Ardından derse devam ettik. Yaklaşık 5 dakika sonra müşteki geldi, videoyu izlediğimde çocuğun babası olduğunu anladım. Çocuğu darbetmedim."

Büyükçekmece Adli Tıp Şube Müdürlüğünce hazırlanan raporda da çocuğun vücut dokunulmazlığının ihlali niteliğinde travmatik eyleme maruz kaldığı, yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir nitelikte olduğu, yaşı itibarıyla beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, incelenen video kaydına göre, sanığın çocuğu boynundan tuttuğu ve masaya bastırdığı, sonrasında da çenesine vurduğu belirtilerek, sanığın beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık İbrahim Halil Kağa'nın "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama" suçundan 9 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, gönderildiği Büyükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kaynak: AA

Büyükçekmece, İstanbul, Şiddet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmene Şiddet Davası: 2 Yıl 3 Ay Hapis İstemİ - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
İstanbul’da fırtına uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı İstanbul’da fırtına; uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak

19:00
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
18:50
Şile Belediyesi’ne yönelik soruşturma Berkant Acil’in ifadesi ortaya çıktı
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma; Berkant Acil'in ifadesi ortaya çıktı
18:44
Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş’ta istifa
Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş'ta istifa
18:24
İran’dan İngiltere’deki ABD üssüne tehdit
İran'dan İngiltere'deki ABD üssüne tehdit
17:36
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
17:35
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş’ın ilk ifadesi
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 19:24:35. #.0.3#
SON DAKİKA: Öğretmene Şiddet Davası: 2 Yıl 3 Ay Hapis İstemİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.