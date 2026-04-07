Öğretmene Yönelik Şiddet Anketi

Eğitim Bir-Sen Vezirköprü Şubesi, öğretmene yönelik şiddet konusuna dikkat çekmek amacıyla ilçede bir anket çalışması yürüttü.

Şube Başkanı Mehmet Yaman liderliğinde yapılan çalışmada, öğretmenlerin karşılaştığı şiddet türleri, nedenleri ve eğitim ortamına etkileri üzerine anketler uygulandı. Elde edilen veriler bilimsel yöntemlerle analiz edilerek rapor haline getirildi.

Yürütülen çalışmaya göre hazırlanan anketler Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata ve ilçe protokolüne sunuldu.

Yaman, yaptığı açıklamada, araştırmanın Vezirköprü'de öğretmene yönelik şiddeti ele alan ilk kapsamlı saha çalışması olduğunu belirterek, "Amacımız eğitim çalışanlarının yaşadığı sorunları görünür hale getirmek, farkındalık oluşturmak ve çözüm önerilerine bilimsel bir zemin hazırlamaktır." dedi.

Sendika, önümüzdeki dönemde de benzer araştırmalarla eğitim camiasının yaşadığı sorunları ortaya koymaya devam edeceğini duyurdu.