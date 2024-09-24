Öğretmeni Vuran Eşin Duruşması Devam Ediyor

Güncel

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde boşanma aşamasındaki öğretmen eşi Saadet Çay'ı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Adem Çay'ın yargılanmasına devam edildi.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, tutuklu sanık Adem Çay, maktul Saadet Çay'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti duruşmada, Çay çiftinin iki çocuğunun tanık olarak dinlenmesini istedi.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlanan çiftin oğlu B.Ç (17), olay günü cep telefonundan görüntülü görüştükleri babasının, konuşurken kafasına silah dayadığını gördüğünü söyledi.

Babasının annesine "Çocuklarımı göster son bir kez göreyim" dediğini belirten B.Ç, "Kamerada bizi görmek istediğini söyledi. Merak ettiğimiz için gittik. Çağırma gibi bir durum olmadı. Annem, 'Biz konuşacağız, siz eve gidin' dedi. Gece aradım ama ulaşamadım. Sonra kardeşime 'Sen bekle gidip bakacağım' dedim, gittiğimde polisleri gördüm." ifadesini kullandı.

Çiftin kızı B.Ç'nin (16) ise Avusturya'da olduğu için ifadesi alınmadı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 14 Ocak 2025'e erteledi.

Merkez İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir apartmanda 6 Mayıs'ta öğretmen Saadet Çay ile boşanma aşamasındaki kocası Adem Çay arasında tartışma çıkmıştı. Çıkan kavgada Adem Çay silahla ateş ederek eşini öldürmüştü. Gözaltına alınan zanlı, tutuklanmıştı. Zanlının, "kasten yaralama, tehdit, yağma ve görevli memura mukavemet" suçlarından 19 kaydı bulunduğu ortaya çıkmıştı.