Öğretmenler Günü Etkinlikleri Adana ve Mersin\'de Kutlandı

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Adana ve Mersin'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Adana'daki Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Katılımcılar, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Mersin

Mersin'de İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Cumhuriyet Alanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Mezitli Kültür Merkezi'nde devam eden programda konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, öğretmenliğin kutsal meslek olduğunu söyledi.

Pehlivan, eğitim alanında ulaşılan başarılarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hamit Mert Avcı ve Durmuş'un da konuşma yaptığı etkinlikte emekli öğretmenlere "hizmet şeref belgesi" verildi.

Öğretmenlerin müzik dinletisi sunduğu programda gelecek yıl emekliliğe ayrılacak olan İl Milli Eğitim Müdürlüğünden sorumlu Vali Yardımcısı Adem Yılmaz'a hediye takdim edildi.