Öğretmenler Günü'nde Lüleburgaz'da Fidan Dikimi Etkinliği

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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Kent Ormanı'nda bin adet çam fidanı, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen etkinlik çerçevesinde toprakla buluşturuldu.

Lüleburgaz Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Lüleburgaz Orman Fidanlık Müdürlüğü iş birliğiyle 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Kent Ormanı'nda fidan dikim etkinliği düzenlendi. Kent Ormanı Ağaçlandırma Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Lüleburgaz Orman Fidanlık Müdürü Halit Köse, daire amirleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı alana dikilen bin adet fidanda Lüleburgazlı öğretmenlerin adı yaşayacak.