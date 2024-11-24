Öğretmenler Günü Törenleri Kutlandı - Son Dakika
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Öğretmenler Günü Törenleri Kutlandı

Öğretmenler Günü Törenleri Kutlandı

Giresun, Ordu ve Trabzon'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

24.11.2024 15:47
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Giresun, Ordu ve Trabzon'da "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Giresun Valiliği önündeki ilk törende, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar, Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'ndeki törenle devam etti.

Törende, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak şiirler okundu.

Emekli öğretmenlere ödüllerinin verildiği tören, öğrencilerinin sunduğu tiyatro gösterisiyle sona erdi.

Kutlama törenlerine, Vali Vekili Şahin Bayhan, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Ordu

Ordu'daki ilk tören Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu'nun anıta çelenk sunduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kutlama etkinlikleri Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde devam etti.

Ordu Atatürk Anadolu Lisesinin düzenlediği programda konuşmalar yapıldı, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

Ordu Atatürk Anadolu Lisesi öğretmenlerinin halk oyunları gösterisiyle sona eren programa Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Trabzon

Atatürk Alanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören sonrası Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Kızıltoprak, insan hayatını en çok etkileyen kişilerin öğretmenler olduğunu vurgulayarak, "Çocukların beynine girmekten önce kalbine girmeyi hedefleyen bir camiaya sahibiz. Öğretmenliğin, memuriyet değil daha çok kalpleri inşa eden ve mutluluk oluşturan bir meslek olduğunu düşünüyorum. Mustafa Kemal Atatürk, yeni nesil inşa etme görevini onlara vermiş." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Uygun da öğretmenliğin sorumluluğu ağır, fedakarlık ve sabır gerektiren, dünyanın en onurlu mesleği olduğuna dikkati çekerek, "Eğitimin temel gayesi, taze dimağları, evrensel değerlerin ışığında, üretken, idealist, vatanına ve bayrağına bağlı bireyler olarak yetiştirmektir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Öğretmenler Günü'ne özel hazırlanan video izlendi, emekli olan öğretmenler adına temsilen 8 öğretmene belgeleri verildi.

Mesleğe yeni başlayan 24 aday öğretmenin yemin ettiği programda, müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Öğretmenler Günü Törenleri Kutlandı - Son Dakika

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