Öğretmenler İçin Mücadele Çağrısı - Son Dakika
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Öğretmenler İçin Mücadele Çağrısı

14.06.2026 16:19
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CHP'li Suat Özçağdaş, gözaltına alınan öğretmenler için serbest bırakılma talep etti.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde açıklama yapmak isterken gözaltına alınan öğretmenlerin serbest bırakılmasını isteyerek, "Öğretmenin karşısına mülakatla, barikatla ve şiddetle çıkan bu liyakatsiz sistemi mutlaka değiştireceğiz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın "Halklarını arayan öğretmenler gözaltına alınıyor" paylaşımını alıntılayarak, şu ifadelere yer verdi:

"TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu olarak Kahramanmaraş'ta çalışmalarımızı sürdürürken görüyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın çözemediği sorunlar büyümeye devam ediyor. Yıllardır haklarını almak için mücadele veren, özel sektörde çalışan öğretmenlerimiz ve mülakat mağduru öğretmenlerimiz, MEB önünde açıklama yapmak isterken polis müdahalesi ile karşılaşıyor! Öğretmenin karşısına mülakatla, barikatla ve şiddetle çıkan bu liyakatsiz sistemi mutlaka değiştireceğiz. Eğitimi de ülkenin aydınlık geleceği olan öğretmenlerimizi de bu karanlığa teslim etmeyeceğiz. Öğretmenlerimizin haklı mücadelesinin sonuna kadar yanındayız. Verdiğiniz sözleri tutun, öğretmenlerimizin yaşadığı haksızlıkları ortadan kaldırın! Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali ve gözaltındaki tüm öğretmenlerimizi derhal serbest bırakın!"

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Suat Özçağdaş, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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