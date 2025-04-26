Bursa'nın Orhaneli ilçesinde öğretmenler doğa yürüyüşü yaptı.
Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) tarafından kentin doğal güzelliklerinin tanıtılması amacıyla etkinlik düzenlendi.
Etkinliğe katılan 20 öğretmen, 13 kilometrelik rotada yürüyüş yaptı.
Öğretmenler, Orhaneli merkezden başlayıp Taş Mektep, Elmapınar, Çınarcık, Şelaleler Vadisi, Deliballılar ve Yetiş bölgelerine yürüdü.
Burada doğayla iç içe zaman geçiren öğretmenler, manzarayı fotoğrafladı.
Son Dakika › Güncel › Öğretmenler Orhaneli'nde Doğa Yürüyüşü Yaptı - Son Dakika
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