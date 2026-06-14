Öğretmenler Serbest Bırakıldı

(ANKARA) - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, bugün Güvenpark'taki eylem sırasında gözaltına alınan tüm öğretmenlerin serbest bırakıldığını bildirdi.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün gözaltına alınan tüm arkadaşlarımız serbest bırakıldı. Bizi gözaltılarla, şiddetle ve baskıyla yıldırabileceklerini sananlar bir kez daha yanıldı. Şimdi mücadelemizi büyütmeye, verilen sözler tutulana kadar haklarımız için ses çıkarmaya devam edeceğiz!" denildi.

Mülakat mağduru öğretmenler ile özel sektörde çalışan öğretmenler bugün Ankara Güvenpark'taki açıklama yapmak isterken gözaltına alınmıştı.