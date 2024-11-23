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Öğretmenler Zernaki Tepesini gezdi

BİTLİS - Van'ın Erciş Milli Eğitim Vakfı Deprem Şehitleri ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü ve Van Gölü Aktivistleri Derneği, '24 Kasım Öğretmenler Günü' etkinlikleri çerçevesinde Zernaki Tepesi'ne gezi düzenledi.

Erciş Milli Eğitim Vakfı Deprem Şehitleri ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü ve Van Gölü Aktivistleri Derneği, tarihe ve coğrafyaya dikkat çekmek amacıyla doğa gezisi düzenle. 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen gezi ile ilgili konuşan Erciş Öğretmenevi Müdürü Tarkan Elbir, "Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri ve Erciş Deprem Şehitleri Derneği ile birlikte 2 bin 800 rakımlı tarihi Zernaki Tepesine yürüdük. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum" dedi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ise amaçlarının Van Gölü havzasındaki zenginliklere dikkat çekmek olduğuna vurgu yaparak, "Tarihimizi ortaya çıkarmak ve turizme kazandırmak için farkındalıklar yapıyoruz. Bu çerçevede 24 Kasım dolayısıyla da öğretmenlerimizle doğada buluştuk. Hem bu günün anısına bir yürüyüş gerçekleştirdik hem de tarihe birlikte şahitlik ettik. Van Gölü'ne dikkat çekmek havzadaki tarihi ve doğal güzellikleri görmek için bugün 60 kişilik bir ekiple Erciş ilçemizde bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle geleceğimizin şekillendirecek olan öğretmenlerimize saygılarımı sunuyor, Bu etkinliğe destek sunan Erciş Kaymakamlığımıza, Erciş Öğretmenevimize ve katılımcı tüm doğa severlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.