Öğretmenlerden Bakan Tekin'e Teşekkür Çiçekleri

İller arası mazerete bağlı yer değiştirme kapsamında ataması gerçekleştirilen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Bakanlığa gönderdikleri çiçeklerle teşekkür etti.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün mesaimize çiçeklerle başladık. Gönüllerindeki huzur ve yüzlerindeki tebessümü daima çok önemsediğimiz ve her koşulda yürekten desteklediğimiz öğretmenlerimiz, mazeret tayinlerinde gösterdiğimiz hassasiyet için bizlere teşekkürlerini çiçeklerle iletmişler." ifadelerini kullandı.

Nazik jest için şükranlarını sunduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Değerli meslektaşlarım, bilmelisiniz ki her biri bu ülkenin birer 'endemik çiçeği' olan evlatlarımızı sizlere emanet edebilmenin huzuru, bizim için en büyük ödül ve mutluluk kaynağıdır. 'Aile', yaşam yolculuğumuz boyunca sevginin en güçlü halini bulduğumuz yegane yerdir ve maarif ailesi olarak biz, büyük bir aileyiz. Çabası, emeği ve özverisiyle bu büyük ailenin birer neferi olan tüm öğretmenlerimiz, kıymetlimizdir. Geçmişimizin öğreticisi, geleceğimizin kurucusu öğretmenlerimize vefamız her daim sonsuzdur. Her birinize ve ailelerinize ayrı ayrı selam ve sevgilerimle. İyi ki varsınız."