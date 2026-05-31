Öğretmenlerden Doğada Resim Etkinliği

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde görev yapan öğretmenler, bayram tatilinde Uludere ilçesindeki Eski Hilal bölgesinde düzenledikleri etkinlikte doğa manzarasına karşı resim yaptı, piknik yapıp çeşitli oyunlar oynayarak vakit geçirdi.

Silopi'de görev yapan öğretmenler, bayram tatilini doğayla iç içe bir etkinlikle değerlendirdi. Uludere ilçesine bağlı Eski Hilal bölgesinde bir araya gelen öğretmenler, dere kenarında kurdukları alanda hem piknik yaptı hem de tuvallere doğadan ilham alan resimler çizdi. Sanat ve doğayı buluşturan etkinlikte öğretmenler, çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Etkinliğe katılan öğretmenlerden Onur Orak, yaklaşık 4 yıldır öğretmenlerden oluşan bir toplulukla çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlediklerini belirterek, "Dört yıldır doğada etkinlikler yapıyoruz. Bunun yanında film, oyun ve kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Geçmiş dönemlerde tiyatro faaliyetleri de gerçekleştirdik. Tamamı öğretmenlerden oluşan topluluğumuzla bugün de resim etkinliğine ev sahipliği yaptık. Doğanın içinde böylesine güzel bir ortamda bir araya gelmek bizler için çok değerli" dedi.

Öğretmen Merve Sinan ise, "Grubumuzla birlikte Eski Hilal'de tuval boyama etkinliği gerçekleştirdik. Bu güzel manzaraya karşı öğretmen arkadaşlarımızla hem resim yapıyor hem de sohbet ederek keyifli vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

Öğretmen Pınar Balaban da baharın gelişiyle birlikte doğada etkinlik düzenlemek istediklerini belirterek, "Kapalı alanlar yerine doğada bir resim etkinliği planladık. Öğretmen arkadaşlarımızla birlikte bugünümüzü güzel bir şekilde değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.