Öğretmenlerden Paraşütle Uçuş Etkinliği

16.05.2026 16:05
Bilecik'te öğretmenler, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında tandem paraşütle uçuş yaptı.

Türk Hava Kurumu Bilecik Şubesi ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğretmenler, tandem pilotlar eşliğinde paraşütle uçuş gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 550 rakımlı Gölpazarı Meryem Dağı Yamaç Paraşütü Alanı'nda 20 öğretmen, Bilecik Sportif Havacılık eğitmenleri Bedri Günal ve Tevfik Emre Sever ile birlikte paraşütle uçuş gerçekleştirdi.

Uçuş sırasında öğretmenler, Atatürk posteri ve Türk bayrağını Bilecik semalarında dalgalandırdı.

Kaynak: AA

Havacılık, Etkinlik, Kültür, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

