Öğretmenlerden Saldırılara Protesto

17.04.2026 16:44
Erbaa'da öğretmenler, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Türk Eğitim Sen'e bağlı öğretmenler Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıları protesto etti. İlçede Cuma namazı sonrası hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik saldırılarda yaralanan ve hayatını kaybedenler için Türk Eğitim Sen üyesi öğretmenler Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak yaşanan saldırılara tepki gösterdi. Atatürk anıtına karanfil bırakan öğretmenler basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından Cuma namazı sonrası Büyük Cami'de yaşamını yitiren öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Türk Eğitim Sen Erbaa Temsilcisi Nuri Çat yaptığı açıklamada, "Eğitim, yalnızca öğretmenlerin omuzlarında taşınabilecek bir sorumluluk değildir. Geleceğimizi birlikte inşa etmek zorundayız. Bu noktada ailelere, yöneticilere, karar alıcılara ve toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düşmektedir. Ayrıca günümüzde, maalesef çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde sosyal medyanın, dijital platformların, dizi ve filmlerin olumsuz etkileri her geçen gün artmaktadır. Şiddeti normalleştiren, saygı ve değer kavramlarını zayıflatan içeriklerin gençler üzerindeki olumsuz etkileri göz ardı edilemez. Bu nedenle medya içeriklerinin daha dikkatli ve sorumlu bir şekilde üretilmesi elzemdir. Ailelerin ise çocuklarının izlediği ve takip ettiği içerikleri yakından takip etmesi büyük önem taşımaktadır. Biz öğretmenler olarak geleceğe karamsar bakmak istemiyoruz. Zaten bakmıyoruz da. Çünkü bizler, geleceği şekillendirenleriz. Ancak bu geleceğin sağlıklı ve güvenli bir şekilde inşa edilebilmesi için herkesin sorumluluk alması gerektiğinin de bilincindeyiz. Biz öğretmenler olarak ikinci evimiz olan okullarımıza, çocuklarımıza, evlatlarımıza yani öğrencilerimize sahip çıkacağız" dedi.

Kaynak: DHA

