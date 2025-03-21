Ek ders ücretlerinde değişiklik yürürlüğe girdi

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayınlandığına göre, bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi sürecinde, ön değerlendirme aşamalarının hafta sonu yapılması halinde, bilim ve sanat merkezi il komisyonu başkan ve üyeleri ile bina sorumlusu ve gözetmen olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, günde 5 saati geçmemek üzere, fiilen görev yaptıkları her bir oturum için 1 saat ek ders ücreti ödenecek.

OTURUM BAŞINA ÜCRET BELİRLENDİ

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarına ilişkin bireysel değerlendirme aşamasında uygulamanın hafta sonu yapılması halinde, bilim ve sanat merkezi il komisyonu başkan ve üyeleri ile bina sorumlusu ve değerlendirme komisyon üyesi/uygulayıcı/gözetmen olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, günde 5 saati geçmemek üzere, fiilen görev yaptıkları her bir oturum için 1 saat ek ders ücreti ödenecek. Hafta sonu farklı yetenek alanlarına göre yapılacak bireysel değerlendirme uygulamalarının aynı günde yapılması halinde, bilim ve sanat merkezi il komisyonu başkan ve üyeleri ile bina sorumlusu ve değerlendirme komisyon üyesi/uygulayıcı/gözetmen olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, fiilen görev yaptıkları sadece bir yetenek alanına ilişkin olmak ve günde 5 saati geçmemek üzere, her bir oturum için 1 saat ek ders ücreti ödenecek. Yönetici ve öğretmenlere, bu kapsamda aynı oturumda bilim ve sanat merkezi il komisyonu ve değerlendirme komisyon üyesi, gözetmenlik, uygulayıcılık görevleri birlikte verilmeyecek.