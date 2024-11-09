Öğretmenlere Hediye Paketi Gönderildi - Son Dakika
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Öğretmenlere Hediye Paketi Gönderildi

Öğretmenlere Hediye Paketi Gönderildi

Milas'ta 81 ildeki öğretmenlere 24 Kasım için hediye paketleri gönderildi. Proje beşinci yılını kutladı.

09.11.2024 00:46
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Muğla'nın Milas ilçesinde "Hediyem 81 İlin 81 Öğretmenine Projesi" kapsamında hazırlanan hediye paketleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi olarak 81 ildeki öğretmenlere gönderildi.

Milas Kaymakamlığı himayelerinde, Milas Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen proje kapsamında, ilçede görevli öğretmenler tarafından hediye paketleri hazırlandı.

Yöresel ürünler, kutlama mektubu ve Türk bayrağının yer aldığı paketler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 81 ildeki 81 öğretmene ulaştırılmak üzere kargoya verildi.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, yaptığı açıklamada, hediye paketlerini coğrafi işarete sahip başta zeytinyağı, zeytin ve bal gibi ürünlerle oluşturduklarını söyledi.

Paketlerin heyecanla hazırlandığını anlatan Böke, "Ülkemizin 81 ilinde fedakarca hizmet veren kıymetli öğretmenlerimize medeniyetlere başkentlik yapmış Milas'ımızdan birer küçük hediye gönderiyoruz. Bu yıl da büyük bir heyecanla, hevesle kıymetli öğretmenlerimiz hediyelerini hazırladı, kargoya verdi. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ülkemizin aydınlık yarınlarını yetiştiren tüm değerli öğretmenlerimize selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum." diye konuştu.

Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ise 81 ildeki 81 öğretmenin hediye paketlerini Öğretmenler Günü'nde teslim alacaklarını dile getirdi.

Paketi alan öğretmenlerden duygu ve düşüncelerini içeren birer video beklediklerini belirten Bal, "Bu videolardan klip yaparak Öğretmenler Günü'nde güzel bir anı olarak paylaşmayı planlıyoruz. Böylesi anlamlı bir projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Bal, projenin ülke genelindeki öğretmenler arasında bir gönül bağı oluşturduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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