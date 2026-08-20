Öğretmenlere Önlük Zorunluluğu Tepkisi - Son Dakika
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Öğretmenlere Önlük Zorunluluğu Tepkisi

Öğretmenlere Önlük Zorunluluğu Tepkisi
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Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay, MEB'in öğretmenlere önlük giyme zorunluluğuna karşı çıktı.

(ANKARA) - Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu genelgedeki kılık-kıyafet düzenlemesine tepki göstererek, "Genelgeyle öğretmenlere önlük giyme zorunluluğu getiriliyor. Eğitimde denetlenmesi gereken öğretmenin kıyafeti değil, bakanlığın politikalarıdır. Öğretmen ne giyeceğini, mesleğini ve sorumluluğunu bilir" dedi.

Özbay, MEB tarafından yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu genelgede yer alan öğretmenlerin kılık-kıyafet düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Özbay, şunları söyledi:

"MEB'in görevi öğretmenin kıyafetini belirlemek ve denetlemek değil; eğitimin gerçek sorunlarını çözmek, öğretmenin ve öğrencinin taleplerine yanıt vermektir. Ancak bakanlık yeni eğitim-öğretim yılına yine öğretmenin sorunlarını çözerek değil, öğretmene yeni talimatlar ve dayatmalar getirerek giriyor. Genelgeyle öğretmenlere önlük giyme zorunluluğu getiriliyor. Üstelik bu dayatmanın milli eğitim müdürlüklerince takip edilmesi isteniyor. Oysa kılık ve kıyafet yönetmeliğinde öğretmenlere yönelik bir önlük zorunluluğu bulunmuyor. Daha birkaç yıl önce 'Önlük teşvik edilecek' diyen Bakanlık, bugün teşviki genelgeyle zorunluluğa dönüştürmeye çalışıyor.

Normlar hiyerarşisi açıktır, genelge kanunun ve yönetmeliğin üzerinde değildir. Üst hukuk normlarında bulunmayan yeni bir yükümlülük genelgeyle yaratılamaz. Kaldı ki öğretmenin kıyafeti idari bir dayatma ve denetim konusu haline getirilemez. Öğretmenin kıyafetini takip etmek için milli eğitim müdürlüklerini harekete geçiren bakanlık, kendi sorumluluklarını yerine getirmiyor. Kalabalık sınıfları azaltmıyor, öğretmen açığını kapatmıyor, ücretli öğretmenlik ayıbına son vermiyor, okulların personel, temizlik ve güvenlik sorunlarını çözmüyor.

Açıkça söylüyoruz, eğitimde denetlenmesi gereken öğretmenin kıyafeti değil, bakanlığın politikalarıdır. Öğretmenin görev yerinin, branşının, kıyafetinin ve çalışma düzeninin idarenin sınırsız tasarruf alanı haline getirilmesine izin vermeyeceğiz. Öğretmen ne giyeceğini, mesleğini ve sorumluluğunu bilir. Milli Eğitim Bakanlığı da kendi sorumluluğunu bilmeli ve yerine getirmelidir. Öğretmen talimat memuru değildir. Eğitim, dayatmalarla yönetilemez."

GENELGEDE NELER VAR?

Açıklamaya konu genelgede "öğretmenlerin kılık ve kıyafetlerinde mesleğin saygınlığını, temsil sorumluluğunu ve öğrencilere örnek olma niteliğini göz önünde bulundurmaları, kıyafet seçimlerinde mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere uygun hareket edilmesinin esas olduğu ve eğitim çalışanlarının görev sırasında önlük giymeleri gerektiği" belirtildi.

Kaynak: ANKA

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