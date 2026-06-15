Öğretmenlerin Eylemine Polis Müdahalesi

(ANKARA) - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın ve mülakat mağduru öğretmenlerin çağrısıyla kendilerine verilen sözlerin tutulmasını talep eden öğretmenler, Kurtuluş Parkı'nda açıklama yaptı. Açıklamanın ardından polis müdahalesi yaşandı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın ve mülakat mağduru öğretmenlerin çağrısıyla öğretmenlere verilen sözlerin tutulması talebiyle Kurtuluş Parkı'nda yapılan açıklamada, öğretmenlerin ve ailelerinin dün Güvenpark'ta feci şekilde darbedildiği ve gözaltına alındığı belirtilerek, "Hak ettiğimizin bu olmadığını biliyoruz" denildi. Açıklamada söz alan bir öğretmen annesi, "Bizim istediğimiz sadece hakkımız. Çocuklarımız şu anda otelde. Öğretmenler onlar, haklarımızı istiyoruz. Yerlerde sürüklediler, her yerlerimizi haşat ettiler. Biz öğretmen yetiştirdik, hakkımızı istiyoruz" ifadesini kullandı.

"SARAYA VE MİLLİ EĞİTİM BAKANINA ÇAĞRIMIZ"

Eyleme destek veren Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, "Bin 611 öğretmenin mülakatlarda mağdur olduğu ortaya çıktı, bakan bunu kabul etti. Haklarını istiyorlar bu arkadaşlarımız. Özel sektörde çalışan öğretmen arkadaşlarımızın taban aylığı bu iktidar tarafından ortadan kaldırıldı. Haklarını istiyorlar. Bütün hak isteyenlerin karşısına polis barikatları geliyor. Yasal olmayan sizin tutumunuz, size verilen emirler, yasal olmayan demokratik talepler karşısında antidemokratik uygulamalarımız. Barikatlarınız çare olmayacak. Çocuklarınızı okula verirken, eğitimcilere, eğitim emekçilerine onları emanet ederken her şey iyi hoş ama eğitim emekçileri kendi haklarını talep ederken yasaymış, hukukmuş öyle mi. Saraya ve Milli Eğitim Bakanı'na çağrımızdır. Sizin göreviniz bu ülkenin her köşesinde çocukları yetiştiren eğitim emekçilerinin haklarını güvence altına almaktır, sermayenin değil, Göreviniz demokratik talepleri karşılamaktır, bu ülkenin en önemli mesleği olan öğretmenlerin gerektiği şekilde her türlü sorununu ortadan kaldırmaktır ama görüyoruz ki buna çok da niyetli görünmüyorsunuz. Siz bu ülkeyi sevmiyorsunuz, öğretmenlerini sevmiyorsunuz. Sermayeyi seviyorsunuz ama sermaye sizin kurtuluşunuz olmayacak" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZA DEMOKRASİ DERSİ VERİYORUZ"

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay da, "Bu mücadele bu ülkenin geleceği için verilen bir mücadele. Bugün öğretmene verilen değeri görüyoruz. Okulda yalnızlaştırılan, şiddete uğrayan, öldürülen öğretmen, yetmiyor bugün devlet otoritesi tarafından kanunsuz bir talimatla polisin şiddetine uğrayan öğretme. Ülke adeta açık cezaevine çevrilmiş durumda. Halka açık parkta da etrafınızı bir talimatla barikatlarla çevrilebiliyor. Yıllarca emek vermiş, annesiyle, babasıyla buraya gelmiş hakkı yenen çocukları, anneleri, babalarını bu zulmünüze maruz bırakıyorsunuz. Bir ülkede toplumu ayakta tutan en önemli duygu, güven duygusudur. Eğer yurttaşların ülkeyi yönetenlere karşı güven duygusu yoksa ortada bir devlet otoritesinden bahsedemeyiz. Orada artık demokrasi, özgürlükler, haklar bitmiştir. Hukuksuzluk başlamıştır. Biz çocuklarımıza demokrasi dersi veriyoruz, haksızlık karşısında susmamaları gerektiklerini söylüyoruz. Biz bu düzeni kabul etmiyoruz" diye konuştu.

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak da, "Bu iktidar eğitimciler haklarını istediğinde karşılarına güvenlik güçlerini çıkartıyor ve öğretmenlere saldırtıyor. Bu bir çürüme. Burada emeklinin hangi şartlarda yaşadığını, çalışanın hangi şartlarda sefalete mahkum edildiğini konuşurken, yanımızda mülakat mağduru meslektaşlarımızın anneleri duruyor ve şiddetten onlar da paylarını alıyorlar. Mezun depresyonu diye bir hastalık ortaya çıktı bu ülkede çünkü mezun olan çocukların, gençlerin çok büyük kısmı iş bulma şansını kaybetmiş durumda" diye konuştu.

Açıklamanın ardından öğretmenler polis müdahalesiyle gözaltına alındı. Müdahalenin ardından Kurtuluş Parkı'ndan çıkarılanlar Sakarya Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti.

(SON)