Günebakan Sergisi: Öğretmenlerin Sanatı Dolmabahçe'de

Milli Eğitim Bakanlığınca "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında hazırlanan, öğretmenlerin aile, birlik ve dayanışma temalı eserlerinin yer aldığı "Günebakan Ulusal Karma Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

Dolmabahçe Sarayı Saray Koleksiyonları Müzesi'ndeki serginin açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğretmenlere teşekkür etti.

Gül, İstanbul'un sanatla, kültürle daha güzel ve anlamlı hale geldiğini dile getirerek, öğretmenlerin sanat üretmesinin çok daha kıymetli olduğunu anlattı.

Öğretmenliğin en güzel sanatlardan biri olduğunu kaydeden Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın valilere çocukların çok yönlü yetiştirilmesi yönünde talimatları bulunduğunu aktardı.

Gül, "Biz, çocuklarımıza Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm il valilerine talimatı olan bu 4 tane işi yaptırmak istiyoruz. Kitap okuyan, yeteneğine göre bir enstrüman çalan, spor yapan, karar süreçlerinde olan, kültürle, sanatla, sporla iç içe çocuklar olarak yetişsin istiyoruz. Dolayısıyla da öğretmenlerimizin bu anlamda rol model olması velilerimiz açısından, çocuklarımız açısından, gençlerimiz açısından çok kıymetli." diye konuştu.

Vali Gül, sergide eserleri yer alan öğretmenleri tebrik ederek programın hayırlı olmasını diledi.

"200'den fazla eser arasından 63 eser sergileniyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise "Çekmeköy ilçemizdeki şehit öğretmenimiz Fatma Nur Çelik ve Kahramanmaraş'ta öğrencilerine kol kanat geren, aynı zamanda 10 yıl ilimizde öğretmenlik yapmış olan Ayla Kara öğretmenimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Onun ruhunu buradaki fırçalarda, tuvallerde de yaşatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatma Nur Çelik'in adının Çekmeköy'deki bir okula verildiğini belirten Yentür, Ayla Kara'nın adını da İstanbul'daki kütüphane ve eğitim birimlerinde yaşatacaklarını kaydetti.

"On farklı ilden öğretmenimiz başvurdu"

İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, serginin açılışından önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim öğretim yılının sonunda bu kez öğrencilerin değil öğretmenlerin eserlerini sanatseverlerle buluşturduklarını söyledi.

Öğretmenlerin toplum için rol model olduğuna dikkati çeken Yentür, şunları belirtti:

"On farklı ilden öğretmenimiz başvurdu, 200'den fazla eserden bugün 63 tanesini Milli Saraylar'da sergiliyoruz. Öğretmenlerimiz duygularını, ümitlerini, heyecanlarını, düşüncelerini, öğrencilerine karşı besledikleri bütün duyguları burada tuvale dökmüşler, boyanın ahengiyle buluşturmuşlar. Tüm topluma mesaj veriyorlar. İyilik her zaman kazanır. O yüzden 'Aile Yılı' kapsamında toplumun en temel direği olan ailenin birlikteliğini ve bütünlüğünü sarmak için, göstermek için, çocuklarımızın aslında boş zamanlarını en doğru, en verimli, en güzel şekilde değerlendirmeleri ve kendilerini mutlu ve değerli hissedebilmeleri için en kıymetli alan, sanat alanı. Öğrencilerimize çok güzel bir rol modelliği var burada."

"Gerçekten çok nitelikli çalışmalar geldi"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejiden Sorumlu Şube Müdürü Ayşe Nur Çalıkçı ise güzel sanatlar alanındaki akademisyenlerin değerlendirmesi sonucu 58 sanatçı öğretmene ait 63 eserin sergilendiğini kaydetti.

Çalıkçı, "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında özellikle birliği, beraberliği ve eğitimin öncelikle ailede başladığını vurgulamak istediklerini ifade ederek, "Bu anlamda gerçekten çok nitelikli çalışmalar geldi. Emek veren bütün sanatçı öğretmenlerimize özellikle teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Serginin bu yıl şehit olan öğretmenler Çelik ile Kara'nın anısına düzenlendiğine dikkati çeken Çalıkçı, "Bu anlamda da öğretmen arkadaşlarının onların anısına böyle bir eserle imza atmış olması, böyle bir sergiye katılmış olması hepimizin hafızasında güzel yerler edinmesine vesile olacak. Bu anlamda sergi gerçekten bizim için çok önem arz ediyor." diye konuştu.

Çalıkçı, serginin bir hafta boyunca ziyaret edilebileceğini sözlerine ekledi.