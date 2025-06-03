Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika
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Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
03.06.2025 20:16
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Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçlarını yayımladı. Bakanlık ayrıca ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran'dan itibaren gerçekleştirebileceğini de duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları yayımlandı. Ataması gerçekleşen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran'dan itibaren yapabilecek.

Binlerce öğretmenin merakla beklediği haber Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.

27 HAZİRAN'DAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Ataması gerçekleşen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran tarihinden itibaren yapabilecek.

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, Politika, Eğitim, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika

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