Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları yayımlandı. Ataması gerçekleşen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran'dan itibaren yapabilecek.
Binlerce öğretmenin merakla beklediği haber Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.
Ataması gerçekleşen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran tarihinden itibaren yapabilecek.
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