Öğretmenlerin Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "2026 öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları" açıklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.
Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dahilinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapıldı.
İller arası yer değiştiren öğretmenler, 26 Haziran'dan sonra görev yaptıkları okullardan ayrılarak, yeni görev yerlerinde görevlerine başlayabilecek.
