Oğul, Annesini Bıçaklayarak Öldürdü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, oğlu tarafından bıçakla ağır yaralanan anne, hastanede yaşamını yitirdi.

İntizam Mahallesi Kayak Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında ikamet eden anne A.S. ile oğlu İ.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.S. annesini bıçakla yaraladı.

A.S'nin yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan anne, sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra kendini bıçaklayan ve evin önündeki park halinde olan bir araca zarar veren İ.S. polis ekiplerine bir süre direndi.

Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen İ.S, 112 Acil Sağlık ekibince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Anne A.S, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürerken, İ.S'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.