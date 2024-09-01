Oğuzhan Koç, Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında sahne aldı

Seydişehir Belediyesinin organize ettiği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının üçüncü gününde Oğuzhan Koç sahne aldı.
Belediye Meydanında seyirciyle buluşan Koç, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlamanın sevincini yaşadıklarını kaydederek, sanatçı Oğuzhan Koç'a teşekkür etti.
Ünlü sanatçı repertuvarında sevilen türkülere de yer verirken hareketli parçalarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
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