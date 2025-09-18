Oğuzlar\'da İlköğretim Haftası Kutlandı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde "İlköğretim Haftası" nedeniyle program düzenlendi.

Oğuzlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 100. yıl Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Oğuzlar İlkokulunda devam eden etkinlikte öğrenciler tarafından "İlköğretim Haftası" ile ilgili şiirler ve özlü sözler okunup halk oyunları gösterileri sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atçıoğlu, öğrencilere başarılar dileyerek İlköğretim Haftası'nı kutladı. Etkinliğe, Kaymakam Bilge Yıldırım, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sülayman Atçıoğlu, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.