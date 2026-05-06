Oğuzlar'da Kırsal Kalkınma Toplantısı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çiftçilere yönelik "Kırsal Kalkınma Yatırım Programı 2026 Desteklemeleri" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Oğuzlar Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kırsal kalkınma kapsamında sağlanan hibe destekleri, başvuru şartları ve proje süreçleri hakkında üreticilere detaylı bilgi verildi.
Toplantıda, tarımsal üretimin güçlendirilmesi, kırsalda kalkınmanın desteklenmesi ve çiftçilerin devlet desteklerinden daha etkin şekilde faydalanabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar ele alındı.
