Ohio'da Tren Kazası İçin 600 Milyon Dolar Tazminat

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NEW ABD'nin Ohio eyaletinde, 3 Şubat 2023'te yaşanan tren kazasında, çevreye yayılan zehirli atıklardan etkilenen sakinlere 600 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

ABD'li Yargıç Benita Pearson, kazada kusurlu bulunan Norfolk Southern isimli yük taşıma firmasının, sebep olduğu çevre felaketinden dolayı 600 milyon dolarlık tazminat ödemesine karar verdiğini açıkladı.

Kararda, trenin raydan çıkarak devrildiği East Palestine kasabasında, kaza noktasının 20 mil (yaklaşık 32 kilometre) çevresinde oturan yaklaşık 55 bin bölge sakinine bu miktarın paylaştırılacağı belirtildi.

Kaza mahalline yakın olanların uzaktakilere göre daha fazla tazminat alacağı mahkeme belgelerinde vurgulandı. Kaza alanına 2 mil (3,2 kilometre) ve daha yakın mesafede yaşayanlara hane başına 70 bin dolara ve sağlık sorunları için kişi başına 25 bin dolara kadar ödeme yapılacağı bilgileri yer aldı.

Bununla birlikte bazı davacılar, çevre felaketinin sonuçlarının henüz tam olarak bilinmediğini öne sürerek kararlaştırılan rakama itiraz etti.

Tren kazası

ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarında, 3 Şubat'ta demir yolu şirketi Norfolk Southern'e ait kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonu raydan çıkarak infilak etmişti.

Kaza sonrası etrafa yayılan kimyasallar çevre felaketine neden olmuş, havaya karışan yüksek miktarda zehirli maddeler nedeniyle bölge sakinleri tahliye edilmişti.

Kazadan 3 gün sonra evlerine dönebilen çevre sakinleri, baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik şikayetlerinde bulunurken, çevredeki su kaynakları ile toprağa kimyasalların karıştığı ve hayvan ölümlerine rastlandığı haberleri medyada yer almıştı.

Norfolk Southern, alanı çevreye duyarlı şekilde temizleme taahhüdünde bulunmuştu.