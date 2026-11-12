Ok davasında Ali A'ya 8 ay 22 gün hapis verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı - Son Dakika
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Ok davasında Ali A'ya 8 ay 22 gün hapis verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı

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İsmail Ok'a yanlış tedavi uygulandığı iddiasıyla görülen davada Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Ali A'ya 8 ay 22 gün, Şevval Ö'ye 3 ay 22 gün hapis cezası verdi; iki sanığın hükmünün açıklanması geri bırakıldı. Hastane müdürü Mehmet A. ise beraat etti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'a yanlış tedavi uygulandığı iddiasıyla Prof. Dr. Ali A'nın "kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs", acil tıp teknikeri Şevval Ö'nün "taksirle yaralama", hastane müdürü Mehmet A.'nın ise "suç delillerini gizleme" suçundan yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklardan Prof. Dr. Ali A, acil tıp teknikeri Şevval Ö. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, bir önceki celsede esasa ilişkin mütalaanın açıklandığını hatırlatarak, sanıklara söz verdi.

Sanık Şevval Ö, olayın yaşandığı esnada Ok ile temasta bulunmadığını ancak kötüleştiğini fark ettiği anda temas ettiğini, üstlerinden gelen talimatlar dışında hareket etmediğini ve suçsuz olduğunu savunarak, mahkemeden beraatini istedi.

Sanık Ali A. ise "Daha önce de belirttiğim gibi hastanenin bilgi işlem sisteminden kaynaklanan bir sorun söz konusudur. Doğrudan benimle ilgili bir problem olmadığı için beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, mahkemeden beraat talebinde bulundu.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, önceki celse sanıklar Ali A. ile Şevval Ö'nün "Kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde taksirle yaralama" suçundan cezalandırılmasına, hastane müdürü Mehmet A'nın ise beraatına ilişkin verdiği mütalaasını tekrarladı.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ali A'ya "taksirle yaralama" suçundan 8 ay 22 gün, sanık Şevval Ö'ye ise aynı suçtan 3 ay 22 gün hapis cezası verilmesine karar verdi.

Sanıklar Ali A. ve Şevval Ö. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, hastane müdürü Mehmet A'nın ise beraatine hükmetti.

Olayın geçmişi

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, 30 Eylül 2022'de gribal enfeksiyon şikayetiyle Ankara'nın Çukurambar semtindeki özel bir hastaneye başvurdu. Vücut kırgınlığını gidermeye yönelik serum ve vitamin takviyesi talebini doktora ileten Ok'a, Prof. Dr. Ali A. tarafından kalp ve solunum kaslarını yavaşlatan bir ilaç uygulandı.

Müdahalenin ardından kalbi ve solunumu duran Ok, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Burada 7 saat gözetim altında tutulan Ok, ailesinin talebi üzerine entübe halde Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Ok, buradaki 4 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Milletvekili Ok'un şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Prof. Dr. Ali A'nın yanlış ilaç verdiğini kabul ettiği ve Ok'a ait tedavi kayıtlarını sistemden sildiğinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, Ali A.'nın "kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs", acil tıp teknikeri Şevval Ö'nün "taksirle yaralama", hastane müdürü Mehmet A'nın ise "suç delillerini gizleme" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: AA
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