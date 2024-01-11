OKAF\'24\'te yapılan klavye yarışmasında öğrenciler dereceye girdi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda, Samsun Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda (OKAF'24) klavye yarışması yapıldı.

TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarda, adalet sisteminin işleyişini ve Adalet Bakanlığı ile ilişkili meslekleri tanıtmak üzere temsili duruşma salonu kuruldu.

Alanı ziyaret eden öğrenciler, Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen "Parmaklar Yarışıyor" klavye şampiyonasında Q ve F klavye seçeneklerinde yarıştı. Üç dakikada en fazla kelime yazarak dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Birinci olan Samsun Üniversitesi öğrencisi Mahmut Selim Bahar, hediyesini Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ın elinden aldı.

Yarışmada Samsun Üniversitesi öğrencisi Arif Kalaycı ikinci, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi Egemen Bayram üçüncü oldu.