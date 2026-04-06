OKAF'26: Kariyer Fuarı 8 Nisan'da Başlıyor
OKAF'26: Kariyer Fuarı 8 Nisan'da Başlıyor

06.04.2026 09:49
Orta Karadeniz Kariyer Fuarı, 8-9 Nisan'da OMÜ'de, 100'den fazla kurumla gençlere iş fırsatları sunacak.

Orta Karadeniz'in en kapsamlı kariyer organizasyonu olan Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'26), 8 Nisan Çarşamba günü Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl doğrudan üniversite kampüsü içinde gerçekleştirilecek fuar, "Gençliğin Üretim Çağı" (GÜÇ) temasıyla 100'den fazla kurum ve kuruluşu öğrencilerle bir araya getirecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR koordinasyonunda, Türk Telekom'un desteğiyle düzenlenen organizasyona, Amasya, Çankırı Karatekin, Çorum Hitit, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat Gaziosmanpaşa ve Yozgat Bozok Üniversiteleri paydaş olarak destek veriyor.

Gençlere doğrudan iş ve staj imkanı

OMÜ Kurupelit Kampüsü'ndeki Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi ve Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKM) kurulacak fuarda, yaklaşık 45 kamu kurumu ve 50'den fazla özel sektör temsilcisi stant açacak.

Gençler, iki gün boyunca 09.00-18.00 saatleri arasında firma temsilcileriyle iş ve staj başvuruları için yüz yüze görüşme fırsatı yakalayacak. Ayrıca AKM'de Samsun'un ilçe belediyeleri yerel yönetim bazındaki kariyer fırsatlarını tanıtacak.

OKAF'26'nın resmi açılış töreni ise 8 Nisan saat 10.00'da AKM'de protokol üyeleri ve paydaş rektörlerin katılımıyla başlayacak. Açılışta Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Nahide Saygün Akkal sanat konuğu olarak yer alacak. Katılımcılar, mülakat simülasyonları, atölye çalışmaları, girişimcilik panelleri ve kariyer söyleşileriyle iş dünyasına hazırlanırken, dış alanlarda teknoloji tırları ve simülasyon araçlarını deneyimleyebilecek.

Ziyaretçilerin tramvay, otobüs ve özel araçlarla kolayca ulaşabileceği fuar, 9 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da AKM'de düzenlenecek ödül töreni ile tamamlanacak.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Trump’tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı’nı açın... Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...
Esenyurt’ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti Esenyurt'ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti
Tedavisi hastanede süren Lucescu’dan kötü haber Tedavisi hastanede süren Lucescu'dan kötü haber

12:05
Yok artık Kante Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
Yok artık Kante! Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
