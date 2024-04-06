ABD'nin Oklahoma eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
Oklahoma Otoyol Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, tek motorlu küçük uçağın 4 Nisan'da Oklahoma'nın Antlers şehri yakınlarında düştüğü kaydedildi.
Açıklamada, uçağın pilotu Brian Davis ve iki yolcunun kazada öldüğü belirtildi.
Kaza nedeninin henüz bilinmediği belirtilen açıklamada, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ve Federal Havacılık İdaresinin kazaya ilişkin ortak soruşturma yürütecekleri bilgisi paylaşıldı.
Düşen uçağın 4 kişi taşıma kapasitesi olan Foutz-Davis DA-3 tipi tek motorlu küçük bir uçak olduğu ifade ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Oklahoma'da düşen uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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