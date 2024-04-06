Oklahoma'da düşen uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

Kartal'da Yarım Küre Şeklindeki Ahmet Yılmaz Camii Dikkat Çekiyor

Kartal'da bulunan Ahmet Yılmaz Camii, mimarisi ve minaresi ile göz dolduruyor. Yarım küre şeklindeki yapısıyla ilgi çeken cami, dron ile görüntülendi. 2018 yılında inşa edilen cami, tek kubbe ve sarmal pencereleriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 2 bin kişilik namazgahı ve 4 bin 500 metrekarelik oturum arazisiyle bölgenin nitelikli yapılarından biri olarak öne çıkıyor.