Oklahoma'da İdam: 10 Yaşındaki Kızın Katiline Ölüm Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Oklahoma'da İdam: 10 Yaşındaki Kızın Katiline Ölüm Cezası

Oklahoma\'da İdam: 10 Yaşındaki Kızın Katiline Ölüm Cezası

2006'da 10 yaşındaki Jamie Rose Bolin’i öldüren Kevin Ray Underwood, Oklahoma’da idam edildi.

19.12.2024 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Oklahoma eyaletinde 2006 yılında 10 yaşındaki bir kızı öldüren ve ölüm cezası alan mahkum, bugün zehirli iğneyle idam edildi.

Oklahoma Eyalet Ceza İnfaz Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Kevin Ray Underwood adlı mahkum, yerel saatle sabah 10.14'te zehirli iğne kullanılarak idam edildi.

Underwood'un idamı, bu yıl Oklahoma'daki 4'üncü, ABD'deki ise 25'inci idam uygulaması olarak kayıtlara geçti.

Açıklamaya göre, idam mahkumuna önce sakinleştirici ilaç, ardından mahkumu felç eden ikinci bir ilaç ve son olarak da kalbini durduran üçüncü bir ilaç verildi.

45. yaş gününde idam edilen mahkum, 2006 yılında kaçırdığı Jamie Rose Bolin adlı 10 yaşındaki kızı evinde öldürdüğünü, daha sonra cinsel tacizde bulunduğunu ve vücudunun bir bölümünü yeme fikrinden son anda vazgeçtiğini itiraf etmişti.

Kaynak: AA

Oklahoma, 3-sayfa, Güncel, Dünya, Hukuk, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oklahoma'da İdam: 10 Yaşındaki Kızın Katiline Ölüm Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 01:29:22. #1.12#
SON DAKİKA: Oklahoma'da İdam: 10 Yaşındaki Kızın Katiline Ölüm Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.