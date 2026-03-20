Öksüz ve Yetim Öğrencilere Bayram Hediyesi
Suluova'da 'Masan Hazır Hayallerine Sarıl Projesi' ile öksüz ve yetim öğrencilere masa ve sandalye verildi.

Suluova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından hayata geçirilen, "Masan Hazır Hayallerine Sarıl Projesi" kapsamında öksüz ve yetim öğrencilere bayram hediyesi olarak çalışma masası ve sandalye verildi.

Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, yaptığı yazılı açıklamada, her bayram öncesi ihtiyaç sahibi çocuk ve aileleri sevindirmek, devletin yanlarında olduğunu göstermek amacıyla maddi ve manevi desteklerde bulunarak çifte bayram sevinci yaşatmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Hayata geçirdikleri "Masan Hazır Hayallerine Sarıl Projesi" kapsamında öksüz ve yetim olan örgün eğitim çağındaki çocukların belirlenmesi amacıyla SYDV tarafından tespit yapıldığını belirten Gürçam, bu kapsamdaki öğrencilere yönelik çalışma başlattıklarını dile getirdi.

Öğrencileri ziyaret ederek bayram hediyelerini verip bayramlarını kutladıklarını vurgulayan Gürçam, çalışma masa ve sandalyesine ihtiyacı olan çocukları bayram öncesi mutlu ederek hayallerine destek olmayı arzuladıklarını anlattı.

Çocuklara anne veya babalarının hayatta olmamasını unutturmanın, eksikliklerini doldurmanın mümkün olmadığına dikkati çeken Gürçam, "Ancak onların hayatlarına bir nebze olsun dokunmak, eğitim süreçlerine katkı sağlamak, devletin yanlarında olduğunu hissettirmek projenin birinci önceliğidir." dedi.

Hayatlarında yeterince eksiklik yaşayan çocukların çalışma masa ve sandalyelerinin olmamasının akademik başarılarını olumsuz etkileyebileceğinin altını çizen Gürçam, "Projemiz ile bu eksikliğin tamamlanması hedeflenmektedir. Eğitim çağındaki çocuklarımız çalışma masalarında çoğu zaman ders çalışsalar da kimi zaman geleceklerine dönük hayaller kurar. O masalarda kurulan hayallere devletin sıcak yüzü ile ortak olmak, başarılarına destek olmak projenin diğer bir hedefidir." ifadelerini kullandı.

Gürçam, proje kapsamında ilk etapta tespiti yapılan 12 öksüz ve yetim çocuğa çalışma masası ile sandalyenin hediye edildiğini, yeni ihtiyaçların tespit edilmesi halinde ise onlara da verileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

