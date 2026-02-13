Oktay: ABD ile Verimli Görüşmeler

ABD Kongresinde görüşmeler yapmak üzere başkent Washington'da bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde "son derece verimli" görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Oktay, başkanlığını yaptığı Dışişleri Komisyonu heyetiyle resmi ziyaret kapsamında geldiği ABD'de, kongrenin iki kanadında da yapılan görüşmelere ilişkin Türk basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch'i ziyaret ettiklerini belirten Oktay, "Son derece verimli, konsantre bir toplantı oldu." dedi.

Komite başkanlarıyla hem bölgesel ilişkiler hem de ikili ilişkiler boyutunda gündemi teşkil eden konuları değerlendirdiklerini aktaran Oktay, "Görüştüğümüz konular nezdinde görebildiğimiz kadarıyla Türkiye ile ilgili pozitif bir ajanda ve pozitif bir yaklaşım olduğunu görmekten mutlu olduk." ifadesini kullandı.

Oktay, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki pozitif ilişkiye atıfta bulunarak, bunun "hükümetler nezdinde yansımasını gördüklerini" vurguladı.

Kaan konusuyla ilgili "Ümit ediyoruz ki daha pozitif bir yaklaşımla bu konu yakın zamanda çözülür." diyen Oktay, CAATSA yaptırımları konusunda da olumlu bir yaklaşım gördüklerini dile getirdi.

ABD ve Türkiye'nin ikili ilişkilerindeki olumlu gelişmeler

Oktay, ABD ve Türkiye'nin bölgede birlikte çalıştığında nasıl sonuçlar alabildiğine vurgu yaparak, bölgesel bir güç olan Türkiye'nin küresel sorunlarda söz sahibi olması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lider diplomasisinin iki ülke ilişkisine olumlu katkısı olduğunu belirtti.

Hem ekonomik hem de savunma sanayisindeki gelişmelerin Türkiye'nin elini güçlendirdiğine dikkati çeken Oktay, bu durumun dış politikaya yansımalarını bu görüşmelerde "daha net gördüklerini" ifade etti.

Oktay, "ABD ile Orta Doğu'nun dışında Avrupa ve Asya'daki gelişmelerle ilgili birlikte hareket edebileceğimiz birçok alan oluştu." diyerek, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı'nın heyetiyle birlikte bu yıl Türkiye'yi ziyaret edebileceğini söyledi.