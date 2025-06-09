Oktay: Avrupa'da Stratejik Körlük Var - Son Dakika
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Oktay: Avrupa'da Stratejik Körlük Var

09.06.2025 20:21
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Fuat Oktay, Türkiye'nin Avrupa güvenliği açısından önemli katkılar sunabileceğini vurguladı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Avrupa'da stratejik körlük bulunduğunu belirterek, " Türkiye'ye bakış açısında da o stratejik körlüğü görüyoruz. Bunun zararının Türkiye'den çok Avrupa'ya olduğunu ifade ettik." diye konuştu.

Oktay, İngiltere'nin başkenti Londra'da katıldığı 2025 Concordia Avrupa Zirvesi sonrası TRT'ye değerlendirmelerde bulundu.

Zirve kapsamında Avrupa ile Atlantik arasında yaşanan güvensizlik kaynaklı yeni Avrupa'nın güvenlik mimarisinin ele alındığını kaydeden Oktay, Avrupa'nın bu konuda neler yapabileceği kadar Türkiye'nin buna nasıl katkı sunacağı konusunda görüşlerini paylaştığını aktardı.

Avrupa'nın bugünkü güvenlik sorunlarına değindiklerini söyleyen Oktay, "stratejik körlük" kavramını ele aldığını belirtti.

Oktay, Avrupa'nın yaşadığı sorunların "stratejik körlükten" kaynaklandığını vurgulayarak, "Askeri anlamda oluşan eksikliğin boyutu ve şu an Avrupa'da olan panik havasının stratejik körlüğün bir sonucu olduğunu ifade ettik." dedi.

Türkiye'den bakınca bu stratejik körlüğün net görüldüğünü dile getiren Oktay, "Türkiye'ye bakış açısında da o stratejik körlüğü görüyoruz. Bunun zararının Türkiye'den çok Avrupa'ya olduğunu ifade ettik." diye konuştu.

"Avrupa'ya, kendisini dünyanın merkezi olarak görmemesi gerektiği mesajını iletmek istedik"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, tehditlerin tek boyutlu olarak sadece askeri saldırılardan kaynaklanmadığını, terör, siber saldırı ve uluslararası göç gibi farklı boyutları olduğunu da anlattı.

Avrupa'nın da bunlardan payına düşeni aldığının altını çizen Oktay, "Avrupa'ya, kendisini dünyanın merkezi olarak görmemesi gerektiği mesajını iletmek istedik. Dünyanın merkezi değil de parçası olarak baktığında bu stratejik körlükten çıkabileceğini, çevresindeki güvenliği, dünyadaki güvenliği ve barışı sağlamadan kendi içinde güvenlik ve barışı sağlayamayacağını, bu açıdan bakınca da Türkiye'nin Avrupa güvenliği açısından daha güvenli bir durum sergilediğini anlattık." ifadelerini kullandı.

Oktay, Türkiye'nin çok inançlı, farklı bakış açılarına sahip bir ülke olarak Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa güvenlik mimarisi içinde yer almasının Avrupa'ya güç katacağını vurguladı.

NATO'nun ikinci büyük gücü olan Türkiye'nin savunma sanayisi ve sahaya indirebileceği güç açısından Avrupa'nın en hazırlıklı ülkesi olduğuna dikkati çeken Oktay, "Yeni güvenlik mimarisinde Türkiye'yle birlikte çalışmanın ve bu stratejik körlükten çıkılmasının, Avrupa'nın kendi çıkarına olacağını anlatmaya çalıştık. Bunu da her fırsatta anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

Oktay, Türkiye'nin Soğuk Savaş'tan bu yana birçok sorun karşısında üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğinin altını çizerek, " Suriye'de olan istikrarsızlığın göç boyutundaki maliyetini düşünürseniz Türkiye, bunun en büyük maliyetini ödeyen ülkelerden biri oldu." ifadesini kullandı.

Bu maliyetin orta ve uzun vadede fırsata dönüştüğünü kaydeden Oktay, "Bazen sorun gibi görünen şeyler orta ve uzun vadede ciddi fırsatlar sunar. Biz bunu Avrupa boyutunda da anlatmaya çalıştık. Türkiye ile ilişkilerde de orta ve uzun vadede Türkiye'nin AB'ye katacağı çok şey olduğunu, AB'nin Türkiye'ye sağlayacağından daha çok bizim onlara katkı sağlayacağımızı ifade ettik." diye konuştu.

Oktay, 2025 Concordia Avrupa Zirvesi'nin ardından TRT'nin Londra Temsilciliği ile AK Parti Londra Temsilciliğini ziyaret etti.

Ziyarette, AK Parti İngiltere Temsilcisi Erdal Yetimova ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İngiltere Başkanı Halil Erdoğan da hazır bulundu.

Kaynak: AA

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