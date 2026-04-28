Oktay: Hicaz Demir Yolu Projesi Artık Bir Gereklilik Haline Geldi
Oktay: Hicaz Demir Yolu Projesi Artık Bir Gereklilik Haline Geldi

28.04.2026 14:20
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Ürdün'deki temaslarında Hicaz Demir Yolu projesinin bölgesel gelişmelerle birlikte daha da önem kazandığını belirtti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Ürdün'deki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Meclis Başkanı Mazin el-Kadı ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Heysem ez-Ziyadin ile görüştü. Oktay'a AK Parti, CHP, DEM Parti ve İYİ Parti'den milletvekilleri eşlik etti.

Oktay, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bölgedeki son gelişmelerin Hicaz Demir Yolu projesini cazip bir alternatif haline getirdiğini ve projenin bir gereklilik olduğunu vurguladı. Görüşmelerde projenin en sıcak gündem olduğunu belirten Oktay, tüm kesimlerde projenin bir an önce hayata geçirilmesi yönünde büyük bir sabırsızlık olduğunu ifade etti.

Projenin kuzey-güney hattının yanı sıra Çin'den Avrupa'ya uzanan bir bağlantıya da ekleneceğini kaydeden Oktay, ticari, tarihi ve manevi açıdan önemli olduğunu söyledi. Türkiye, Suriye ve Ürdün güzergahının İskenderun ve Akabe limanları arasında deniz bağlantısı sağlayabileceğini belirtti.

Oktay, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye bağlanacak bir enerji hattının her iki ülkeye de katkı sağlayacağını ifade etti. İsrail'in yayılmacı politikasına değinen Oktay, İsrail'in komşularının istikrarsızlığından faydalanarak kendine güvenlik sağlamaya çalıştığını, ancak bunun kendi halkına zarar verdiğini söyledi.

Türkiye ile Ürdün arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 2 milyar dolar olduğunu hatırlatan Oktay, serbest ticaret anlaşması konusunu gündeme getirdiklerini ve bir Türk firmasının Ürdün'de 400 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Oktay, temasların son derece pozitif geçtiğini ve milletin selamını ilettiklerini belirtti.

