Oktay Sinanoğlu\'na Konferans Salonu

15.05.2026 14:38
Ardahan Üniversitesi'nde Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu'nun adı verilen konferans salonu açıldı.

Ardahan Üniversitesinde Mühendislik Fakültesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'na, "Türk Einstein'ı" olarak da anılan Türk bilim insanı kimyager Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu'nun adı verildi.

Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Mühendislik Fakültesi'nde düzenlenen programda, Sinanoğlu'nun Türk bilimi ve düşünce hayatı açısından önemli bir değer olduğunu söyledi.

Sinanoğlu'nun yalnızca bilim insanı kimliğiyle değil, Türkçeye verdiği önem ve gençlere örnek kişiliğiyle de öne çıktığını ifade eden Emiroğlu, dünyanın en genç profesörleri arasında yer almasının da Türkiye adına gurur verici olduğunu belirtti.

Emiroğlu, programın düzenlenmesinde emeği bulunan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Kızılkaya'ya teşekkür etti.

Kurdele kesimiyle konferans salonunun açılışı yapıldı.

Ayrıca programda katılımcılara Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu'nun hayatı, akademik çalışmaları ve bilime katkıları anlatıldı.

Programa akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

