Okul Bahçesine Taşınan Karla Öğrencilerin Mutluluğu - Son Dakika
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Okul Bahçesine Taşınan Karla Öğrencilerin Mutluluğu

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Hatay’ın Belen ilçesinde okul bahçesine kamyonla taşınan kar, öğrencilerin büyük neşesine sebep oldu. Kar topu oynayıp kardan adam yapan çocuklar, unutulmaz anlar yaşadı.

20.02.2025 07:54  Güncelleme: 08:00
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Kamyonla okul bahçesine taşınan kar, öğrencilerin neşe kaynağı oldu

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde yüksek kesimlerden okul bahçesine kamyonla taşınan kar, öğrencilerin neşe kaynağı oldu. Kar topu oynayarak, kardan adam yaparak ve kayarak karın tadını çıkaran öğrenciler unutulmaz anlar yaşadı.

Belen ilçesinde bulunan Gazi Abdurrahman Paşa ilkokulu Müdürü Mehmet Dönmez ve Müdür Yardımcısı Mahir Kalender, öğrencilerin unutulmaz bir mutluluk yaşaması için farklı bir etkinliğe imza attı. İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül'ün desteğiyle kamyonlarla okul bahçesine taşındı. Çocuklara motivasyon olması amacıyla yapılan etkinlikte öğrenciler; Kar topu oynayarak, kardan adam yaparak ve kayarak karın tadını çıkarttılar.

Gazi Abdurrahman Paşa ilkokulu Müdürü Mehmet Dönmez, öğrencilerin yaşadığı mutluluğu anlatarak, "Okul bahçemize öğrencilerimiz için kar getirdik. Öğrencilerimizin karın doyasıya tadını çıkarttığı etkinlikte; kardan adam, kartopu ve kar tepelerinden kayan öğrencilerimizin mutluluğu bizim için çok özeldi. Bizlere bu konuda yardımcı olan Belen Belediyesi'ne teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Okul Bahçesine Taşınan Karla Öğrencilerin Mutluluğu - Son Dakika

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